Condenaron a prisión a dos acusados por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

El hecho ocurrió el 1 de septiembre del 2022, en las puertas del entonces domicilio de la ex mandataria, en el barrio porteño de Recoleta.

Este miércoles, los jueces del Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 6 condenaron a 10 años de prisión a Fernando Sabag Montiel y a 8 años a Brenda Uliarte, por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Por su parte, Nicolás Carrizo fue absuelto.

Además, el tribunal le sumó 4 años de cárcel a Sabag Montiel por el delito de «tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil», en otra causa donde fue condenado anteriormente.

Del mismo modo, a Uliarte le agregaron dos meses más de prisión por haber haber usado una credencial de discapacidad falsa.

Sabag Montiel fue encontrado responsable del delito de «homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con el empleo de arma de guerra».

Por su parte, Gabriel Carrizo, que llegó a este debate detenido, acusado de ser el jefe de la «banda de los copitos», fue absuelto.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 9 de diciembre.

