Con ascenso paulatino de temperatura, así seguirá el tiempo en el Chaco

Las buenas condiciones se mantendrán al menos hasta el viernes en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo bueno y agradable para los próximos días en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y paulatino ascenso de los valores térmicos, al tiempo que se anticipa inestabilidad para el domingo, con lluvias y tormentas.

En detalle, para este jueves se prevé cielo algo nublado por la mañana y la tarde, y despejado hacia la noche, con vientos leves del sudeste rotando al este. La temperatura oscilará entre 13 grados de mínima y 28 de máxima.

Asimismo, para el viernes -feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad- se espera cielo despejado y vientos leves del noreste, con un piso térmico de 17 grados y un techo de 30.

En tanto, para el sábado se anuncia cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con 18 grados de temperatura mínima y 24 de máxima.

Por último, para el domingo, el SMN pronostica tiempo inestable, con tormentas por la mañana y chaparrones por la tarde-noche, y descenso de temperatura: mínima de 20 grados y máxima de 26.

fuente:datachaco

Comentarios