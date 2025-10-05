Se viene el feriado de octubre con fin de semana largo

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, antes conocido como Día de la Raza, será este año el protagonista del cambio.

El mes de octubre 2025 llegará con una modificación importante en el esquema de feriados nacionales.

El Gobierno resolvió adelantar la conmemoración del 12 de octubre, lo que generará un nuevo fin de semana largo con impacto en la vida cotidiana de trabajadores, estudiantes y comercios.

La medida establece que la fecha histórica se traslade al viernes 10 de octubre, en lugar de celebrarse el domingo 12. De esta forma, se habilitó un feriado diseñado para estimular la actividad turística y los sectores vinculados al consumo interno.

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, antes conocido como Día de la Raza, será este año el protagonista del cambio. La decisión oficial busca fomentar el turismo nacional y ofrecer una ventana de descanso de tres días.

Este feriado, instaurado en 2010 bajo su actual denominación, tiene como objetivo destacar la diversidad étnica y cultural de los pueblos que conforman la Nación, reemplazando la conmemoración tradicional de la llegada de Cristóbal Colón a América.

Luego del fin de semana largo de octubre, el siguiente feriado será el del Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado del 20 de noviembre de 1845 contra las fuerzas de Reino Unido y Francia, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

En 2025, el Gobierno trasladó la fecha al lunes 24 de noviembre, al tiempo que decretó el viernes 21 como feriado turístico. De esta manera, se configurará un descanso extendido de cuatro días consecutivos para quienes no deban trabajar.

