Se incendió un centro de atención integral para menores en Resistencia

Los bomberos lograron extinguir las llamas y no hubo heridos.

La Comisaría Tercera Metropolitana tomó conocimiento del incendio en un Centro Integrador de Fortalecimiento Familiar (CIFF), ubicado sobre la avenida Alberdi al 1500 de la ciudad de Resistencia. El hecho ocurrió en la noche del sábado, alrededor de las 21:15.

Los bomberos se presentaron en el lugar y extinguieron el foco ígneo. Según informaron, la posible causa del fuego habría sido un desperfecto eléctrico. La brigada logró controlar las llamas, y en el CIFF también se hizo presente la directora.

