«Me robó mis ahorros»: las duras acusaciones de Ricardo López Murphy contra CFK

El economista calificó a la ex mandataria como «una ladrona de la A a la Z» y recordó el impacto que tuvo la estatización de las AFJP sobre sus fondos personales.

El diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, lanzó fuertes críticas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien calificó como «una ladrona de la A a la Z» y responsabilizó por la pérdida de sus ahorros durante la estatización de los fondos de las AFJP.

López Murphy aseguró: «Yo creo que, en general, las actitudes de Cristina eran abominables. Así que las leyes de ella me producen casi una reacción de extericia. Es verdad que se me caben las generales de la ley. Como me robó todos mis ahorros, estoy furioso con eso».

El economista recordó que el hecho ocurrió en 2008, cuando el Gobierno de Fernández de Kirchner dispuso la estatización de los fondos de jubilación privados: «Me robó todos mis ahorros en el 2008, cuando me confiscó los fondos que había ahorrado para mi vejez. Yo había ahorrado, y usted se acuerda que había aportes obligatorios y voluntarios. Me robó los voluntarios», explicó.

López Murphy también justificó su enfrentamiento político con la ex mandataria al señalar: «Por eso, cuando me dicen ‘¿por qué usted tiene tanta enemistad?’, les respondo que si a ustedes les hubieran robado lo que ella me robó, no se olvidarían jamás. Así que mi calificación no es política presa: es ladrona. Me robó mis ahorros».

Finalmente, agregó: «Yo había puesto plata para ahorrar para mi vejez. La ladrona esa me la robó. A mí me caben las generales de la ley. Si a usted una persona le robó, no tiene el equilibrio ni la ponderación que tiene con otras personas. Yo, cuando la veo a ella, pongo la mano en el bolsillo para que no me lleve la billetera».

Comentarios