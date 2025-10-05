Ingreso al Poder Judicial: comenzarán las capacitaciones obligatorias

Los aspirantes deberán ingresar previamente al Sistema ADITUM para consultar el día y horario asignado en el que deberán asistir a la capacitación.

La secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia del Chaco informa a los postulantes inscriptos, en el marco del concurso de ingreso al Poder Judicial en calidad de empleados administrativo, que se desarrollarán charlas de capacitación obligatorias.

Las mismas serán a partir del 20 de octubre, en el Salón del Domo del Centenario «Zitto Segovia», ubicado en calle Los Inmigrantes Nº 300 de Resistencia.

Los aspirantes deberán ingresar previamente al Sistema ADITUM para consultar el día y horario asignado en el que deberán asistir a la capacitación.

La asistencia será indefectiblemente con Documento Nacional de Identidad, condición excluyente para el ingreso. Quien no cumpla este requisito, será considerado ausente.

Se recuerda que la no asistencia a la capacitación implicará la eliminación automática del concurso, sin lugar a recurso alguno.

Asimismo, se comunica que se encuentra disponible en https://www.justiciachaco.gov.ar/ y en el Sistema ADITUM, el material mínimo de estudio correspondiente.

