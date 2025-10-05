Camión despistó en ruta 11: el conductor resultó ileso

El hecho ocurrió en la mañana de este domingo, en jurisdicción de Puerto Eva Perón.

Un camión con acoplado despistó esta mañana sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1098, en jurisdicción de Puerto Eva Perón.

De acuerdo con lo informado por la comisaría local, el vehículo, marca Iveco, se salió de la calzada en sentido ascendente y quedó detenido en la banquina. El conductor, único ocupante del rodado, explicó que perdió el control del rodado por causas y circunstancias que forman parte de la investigación.

Personal policial intervino de inmediato y dispuso un operativo de ordenamiento vehicular para evitar riesgos mientras se trabajaba en el retiro del rodado. Tras las tareas, el tránsito quedó normalizado y el camión pudo continuar viaje. El implicado, por su parte, resultó ileso.

