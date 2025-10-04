Una mujer y su hija fueron arrastradas por motochorros: la joven quedó hospitalizada

Una pareja atacó a dos mujeres para robarles un celular en Resistencia. La hija de 20 años sufrió graves heridas al caer de la moto y fue internada.

Una joven de 20 años terminó hospitalizada tras ser arrastrada de su moto junto a su madre durante un violento asalto perpetrado por una pareja de motochorros en Resistencia, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió este jueves al mediodía en la avenida Edison, entre calles 9 y 10, cuando una pareja interceptó a las víctimas para robarles un celular.

De acuerdo al parte policial, una mujer y su hija circulaban en moto cuando fueron sorprendidas por dos delincuentes a bordo de una Honda Wave. Tras forcejear, los asaltantes lograron sustraer un iPhone 15 y la joven cayó al pavimento, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza y lesiones visibles en el rostro.

La víctima fue trasladada al Sanatorio Chaco, donde ingresó a la unidad de terapia intensiva. Más tarde, las autoridades confirmaron que se encuentra consciente y estable, con pronóstico favorable.

La investigación de la División Delitos contra las Personas permitió identificar a los atacantes gracias al relevamiento de cámaras y testimonios. Horas después, un operativo cerrojo en el barrio Juan Bautista Alberdi permitió detener a una joven identificada con las iniciales M.E.R, de 23 años, y M. A., de 22, sindicados como los autores del robo. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía Nº 13 a cargo del doctor Víctor Recio.

Durante el procedimiento se secuestró la motocicleta utilizada en el hecho, además de prendas de vestir vinculadas al ataque. Según dispuso la Justicia, Aguirre permanecerá detenido en la unidad policial y Romero fue trasladada a la División Microtráfico para su alojamiento.

La causa fue caratulada como «supuesto robo con lesiones» y continúa en investigación.

