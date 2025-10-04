Un meteorito iluminó la madrugada mendocina y sorprendió con un destello naranja

La madrugada mendocina se vio interrumpida por un espectáculo tan fugaz como impactante: un meteorito cruzó el cielo a las 00:39 de este sábado y generó un destello anaranjado que iluminó la oscuridad durante varios segundos.

El fenómeno fue registrado por cámaras de seguridad y por vecinos que compartieron en redes sociales los videos del momento exacto en que el cielo se tiñó de rojo. El objeto se desplazó hacia el sudeste del Gran Mendoza antes de desintegrarse en la atmósfera terrestre.

La escasa nubosidad sobre la región permitió observar el fenómeno con claridad y acentuó la intensidad del brillo. Según explicó el director del Observatorio Astronómico de Funes, Adrián Arqueola, se trató de un bólido, un tipo de meteorito más grande y luminoso que los comunes.

«Estos eventos son más frecuentes de lo que pensamos, especialmente en septiembre por las lluvias de meteoros activas. No hay peligro, solo espectáculo», afirmó el especialista en una entrevista radial.

El episodio despertó asombro entre los habitantes de la provincia, que todavía recuerdan un hecho similar ocurrido el 24 de septiembre, cuando otra «bola de fuego» atravesó el cielo mendocino en plena madrugada.

Aunque las descripciones de los testigos variaron -algunos hablaron de un resplandor plateado y otros de un tono amarillento-, todos coincidieron en el asombro que provocó el súbito fogonazo.

Según los astrónomos, el fenómeno conocido como «fogonazo rojizo» ocurre cuando un meteorito entra a gran velocidad en la atmósfera y se desintegra por fricción, generando esa estela de plasma ardiente que, en ocasiones, puede verse a cientos de kilómetros de distancia.

