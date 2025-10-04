Simulaban ser empleados municipales y asaltaron a una mujer: los detuvieron al día siguiente

Dos hombres fueron detenidos este sábado por la tarde en Villa del Oeste, acusados de haber asaltado a una mujer a mano armada el día anterior en una esquina de Resistencia, mientras vestían ropa similar a la de empleados municipales.

La víctima, una mujer de 34 años, denunció que el viernes, cerca de las 8 de la mañana, caminaba por Ricardo Rojas y Cangallo cuando fue interceptada por dos sujetos en una moto Honda Biz roja. Según relató, el acompañante descendió del vehículo, la amenazó con un arma de fuego y le robó dinero y documentación personal.

La mujer reconoció a uno de los asaltantes -identificado con las iniciales E.O.R. (33)-, quien ya había sido detenido en ocasiones anteriores por robos con la misma modalidad. Junto a él actuaba R.D.S. (35), ambos vestidos con una camisa y una campera verdes, idénticas a las que utiliza el personal municipal.

Tras la denuncia, la División Delitos Contra la Propiedad inició una investigación y montó una vigilancia discreta sobre el domicilio de Retamozo, ubicado en Villa del Oeste. Cerca de las 15 horas del sábado, los agentes observaron llegar a dos hombres con las mismas características señaladas por la víctima.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron refugiarse dentro de la vivienda. Uno de ellos amenazó a los efectivos simulando tener un arma y gritó: «¡Les voy a cagar a tiros!» , pero finalmente fueron reducidos y detenidos.

Durante el procedimiento, la policía secuestró una moto Honda Biz roja, prendas de color verde y una cédula del vehículo a nombre de la damnificada, que estaba en poder de Retamozo. Ambos fueron trasladados al Departamento Investigaciones Complejas, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia por «Supuesto robo a mano armada».

El operativo estuvo a cargo del personal de la División Delitos Contra la Propiedad, dependiente del Departamento Investigaciones Complejas, bajo la supervisión de los jefes Raúl Pelizardi, Orlando Ramírez y Leonardo Rolón.

