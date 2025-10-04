Piden elevación a juicio por lavado al matrimonio Sena

El fiscal federal Patricio Sabadini pidió la elevación parcial a juicio en la causa que investiga a Emerenciano Sena y Marcela Acuña por maniobras de defraudación a la administración pública provincial mediante la Fundación Dr. Saúl Andrés Acuña.

El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó la elevación parcial a juicio de la causa en la que Emerenciano Sena y Marcela Acuña están acusados de lavado de activos agravado por habitualidad, en carácter de coautores.

Los imputados son investigados por realizar maniobras financieras destinadas a poner en circulación fondos de origen ilícito vinculados a fraudes a la administración pública provincial, con la Fundación Dr. Saúl Andrés Acuña como eje central. En agosto de este año, se había confirmado el procesamiento del matrimonio por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, tras rechazar los recursos de las defensas de ambos.

De acuerdo a los informes de AFIP y de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor, el piquetero adquirió sucesivamente camionetas Toyota Hilux, un camión Ford F-350, un acoplado y otra Hilux SRX 4×4 adquirida en mayo de 2023 por más de 19 millones de pesos en cotitularidad con Acuña. Además, la investigación también detectó la titularidad de tierras otorgadas en adjudicaciones del Instituto de Colonización (actual Instituto de Tierras Fiscales).

Por su parte, Marcela Acuña también figura como dueña de una Hilux 4×2 y vinculada a la compra de dos departamentos y un inmueble en Colonia Benítez, cuya venta ocurrió en 2021. También registró viajes a Paraguay, Uruguay, Brasil e Italia que resultan, según la Fiscalía, incongruentes con su perfil fiscal declarado.

Sena y Acuña encabezaban la Fundación Dr. Saúl Andrés Acuña, que tenía la particularidad de trabajar casi de forma exclusiva para el Estado provincial, a través de convenios con los Ministerios de con Infraestructura, Salud y Desarrollo Social y con el IAFEP, pasando por ingresos de $ 16,4 millones en 2015 a $ 141,9 millones entre enero y junio de 2023.

La fundación fue intervenida en junio de 2023 y la Inspección General de Personas Jurídicas detectó un faltante que superaba los $ 62 millones, además de anticipos recibidos para la construcción de 40 viviendas que nunca se ejecutaron.

CÓMO INICIÓ

Cabe destacar que la causa inició tras un allanamiento realizado el 9 de junio de 2023, en la casa de la familia Sena, en medio de la investigación por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, causa por las que se encuentran detenidos junto a su hijo, César.

En el procedimiento, secuestraron $ 6 millones sin justificación, que fue el puntapié para estaa nueva investigación contra los Sena.

