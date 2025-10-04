Mano derecha de «Pequeño J»: Matías Ozorio se negó a declarar

Matías Ozorio, señalado como la mano derecha de Tomy Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», se negó a declarar este viernes en el marco de la investigación por el triple femicidio narco de Florencio Varela. El acusado fue indagado por el fiscal de Homicidios Adrián Arribas, pero eligió no hablar y volvió a ser trasladado al penal.

Ozorio había llegado casi a la medianoche al aeropuerto de El Palomar en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, escoltado por agentes de Interpol, la Policía Federal y la Bonaerense. Su detención se produjo en Lima, Perú, tras una alerta de captura internacional y un trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad de ambos países.

Según los investigadores, no hay dudas de que Ozorio estuvo en la casa de Florencio Varela donde fueron asesinadas Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Sospechan que llegó al lugar en un VW Fox junto a otros integrantes de la organización, para garantizar que el plan se ejecutara.

El imputado llegó a Argentina custodiado por efectivos del grupo GEOF, que lo acompañaron hasta la entrega a la DDI de La Matanza. Testigos del arribo relataron que se mostró tranquilo, resignado y con escasas palabras ante las autoridades.

A diferencia de «Pequeño J», cuya extradición podría demorar al menos 60 días por ser ciudadano peruano, la expulsión de Ozorio se concretó rápidamente al ser argentino y no tener causas abiertas en ese país.

En paralelo, días atrás la Policía Federal allanó la casa en la que Ozorio vivía con su madre y su abuela, en Parque Patricios. Allí secuestraron nueve teléfonos celulares que serán peritados en busca de pruebas.

La causa por el triple femicidio continúa avanzando con la expectativa de que la extradición del supuesto líder de la banda permita profundizar la investigación de un crimen que conmocionó al país.

