En Basail, Zdero celebró junto a los fieles los 50 años de San Francisco de Asís

La localidad de Basail vivió este sábado una jornada de fe, emoción y tradición con la celebración en honor a San Francisco de Asís, que reunió a familias del Chaco y de provincias vecinas en Colonia Tacuarí Oeste. El encuentro marcó el 50º aniversario de la llegada del santo a la comunidad, un hecho que ya forma parte de la historia local.

La actividad incluyó una misa, procesión y festejos populares, consolidándose como una propuesta que une espiritualidad y cultura del interior chaqueño.

El gobernador Leandro Zdero acompañó la celebración y destacó su valor espiritual y social. «Estos encuentros son la expresión de nuestra fe y también de la unión entre las familias del interior», señaló, recordando las cinco décadas de la llegada de San Francisco a la colonia.

Zdero subrayó además la importancia del apoyo estatal a estas iniciativas que refuerzan la identidad provincial. «Es parte de nuestra identidad y de nuestras tradiciones. Estos eventos no solo reflejan la fe y la devoción, sino también la unión entre las familias y comunidades, incluso de lugares cercanos como Santa Fe», afirmó.

El secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, también participó del encuentro y remarcó el valor de sostener las costumbres del interior. «Es una fiesta religiosa que va más allá de todo, es una cuestión de fe. Además, contamos con la participación de vecinos de Basail, de Cotelai y todas las zonas cercanas», expresó.

Por su parte, el intendente de Basail, Hernán Paniagua, destacó el trabajo de la comunidad para mantener viva la devoción al santo. «Se ha convertido en un trabajo colectivo que permite conservar estos espacios y rendir homenaje al santo. Todos los que veneran a este santo vienen trabajando fuertemente para que esto crezca y se mantenga año tras año», aseguró.

El evento dejó una postal de fe compartida, identidad y memoria colectiva, con el espíritu de San Francisco de Asís como símbolo de unión entre generaciones.

