Allanamiento en Villa Ángela: detuvieron a una pareja con cocaína y dinero en efectivo

Durante un operativo realizado por la División Drogas de Villa Ángela, la Policía secuestró cocaína, elementos de fraccionamiento y más de $225 mil en efectivo .

La División Operaciones Drogas de Villa Ángela llevó adelante el jueves por la tarde un allanamiento en una vivienda del barrio El Bajo, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, que investiga la Fiscalía Antidrogas N°2. Cómo resultado, detuvieron a dos jovenes de 29 y 21 años y secuestraron cocaína y dinero en efectivo.

El procedimiento se desarrolló entre las 14:50 y las 17:00 en un domicilio ubicado sobre calle Sargento Osuna, sin número, por orden del Juzgado de Garantías de Villa Ángela, a cargo de la doctora Yolanda Alvarenga de Gómez Samela, con la intervención del ayudante fiscal Hugo Fedorchuk.

En el lugar fueron detenidos Alexis de 21 años, albañil, y Luciana, de 29 años, ama de casa, ambos residentes de la vivienda allanada.

Según el parte policial, al momento de ingresar los efectivos, el joven se encontraba en el baño fraccionando cocaína, utilizando distintos elementos que luego fueron incautados.

Asimismo, durante el operativo se logró el secuestro de 20,5 gramos de cocaína, distribuidos en 15 envoltorios tipo «bochitas» y un paquete mayor con trozos compactos. Además, se hallaron:

Una balanza digital de precisión,

Un plato de vidrio con restos de sustancia blanquecina,

Dos tijeras, dos encendedores y recortes de nylon, utilizados para el fraccionamiento,

Y una suma de $225.400 en efectivo.

Por disposición del magistrado interviniente, ambos moradores fueron notificados de su aprehensión y los elementos secuestrados quedaron a resguardo judicial como parte de la investigación. Las actuaciones continúan a cargo de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N°2, que analizará las pruebas recolectadas y definirá los próximos pasos del expediente.

