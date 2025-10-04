Accidente en Resistencia: policía herido de gravedad y conductor detenido tras fugarse

La camioneta fue encontrada en la casa del conductor. El Policía sigue internado en estado de gravedad.

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la noche del jueves 2 de octubre, entre las 22 y 23 horas, en la intersección de avenida Belgrano y García Merou, en Resistencia. El hecho tuvo como víctima al agente policial A.A.P, de 26 años, numerario de la Comisaría de La Verde, quien conducía una motocicleta Bajaj Rouser NS200.

Según informaron desde la Dirección General de Investigaciones, el otro vehículo involucrado fue una camioneta Ford F100 de color claro, cuyo conductor abandonó la escena y continuó su marcha. Ante esta situación, personal de Policía Científica y del Departamento de Investigaciones Complejas comenzó con el relevamiento de cámaras de seguridad para identificar la ruta de circulación de la camioneta tras el siniestro.

En la mañana del viernes, alrededor de las 11:25, efectivos de la Comisaría Tercera de Resistencia informaron que el propietario de la camioneta se presentó voluntariamente en esa dependencia. Fue identificado como A.C.S, de 43 años, domiciliado en calle Viviano Meza.

De inmediato, personal de Policía Científica se constituyó en el domicilio para realizar las pericias sobre el rodado.

Conforme a las directivas del fiscal de turno, A.C.S quedó aprehendido en la causa que investiga el accidente, mientras que las diligencias continúan para determinar las responsabilidades.

El agente de la Policía permanece hospitalizado con lesiones de carácter grave.

Comentarios