«Rasgos psicopáticos y antisociales»: revelaron el informe psicológico de «Pequeño J»

Según el informe pericial, Tony Janzen Valverde Victoriano, principal sospechoso del triple crimen en Florencio Varela, evidencia una personalidad atravesada por patrones de riesgo extremo.

Tras la detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en el ámbito narco como «Pequeño J» y señalado como el autor intelectual del brutal triple crimen de Florencio Varela, un informe pericial elaborado por médicos peruanos aportó detalles sobre su complejo perfil psicológico.

De acuerdo al análisis, realizado durante su captura, Valverde Victoriano presenta una estructura de personalidad con patrones de alto riesgo y antisociales, lo que explicaría su capacidad para liderar una organización criminal y ordenar actos de extrema violencia.

El informe destaca en su psiquis rasgos psicopáticos y antisociales, narcisismo, agresividad y manipulación. Según los peritos, su agresividad se forjó desde la infancia, al crecer «viendo la violencia como método válido de resolución de conflictos y consolidación de liderazgo».

Los investigadores apuntan al «Pequeño J» como autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, aunque remarcan que no fue él quien disparó. La hipótesis lo ubica como el cerebro de una red narco transnacional con operaciones en la Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires y en el sur del conurbano bonaerense.

Un elemento clave en la investigación fue un audio que Valverde Victoriano envió a su pareja, donde admitía: «Tengo que arreglar este problema». Ese mensaje resultó fundamental para dar con su paradero en Perú.

Pese a la gravedad de los crímenes que se le adjudican, «Pequeño J» no tenía antecedentes penales ni en Argentina ni en Perú. Los fiscales creen que esto se debe a que evitaba involucrarse directamente en los delitos, manteniéndose como figura de mando y planificación.

