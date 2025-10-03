Puerto Tirol: secuestran 1600 kilos de carne en un autoservicio

En un allanamiento, la Policía halló cortes bovinos, embutidos, menudencias y productos avícolas.

La Policía Rural secuestró este viernes, en Puerto Tirol, un total de 1600 kilos de distintos productos cárnicos no aptos para el consumo humano, en un autoservicio ubicado sobre la avenida del Trabajo al 100.

Durante el allanamiento, se procedió al secuestro de 400 Kg. de carne bovina; 600 Kg. de menudencias (mondongo; riñón; higado; etc.); 200 Kg. de embutidos (chorizo, morcilla, butifarras, milanesas), y 400 Kg. de producto cárnico ave de corral.

El procedimiento fue realizado entre las 10.30 y las 14.45, en el marco de servicio de prevención «control carnicerías», por efectivos de la División Rural de Colonia Popular, con intervención del Juzgado de Paz y Faltas local, por supuesta infracción al art. 44°, de inobservancia a los mandatos legales.

El operativo contó con la colaboración del personal de la Municipalidad Local, un médico veterinario, una bromatóloga, y una licenciada en psicología social.

El propietario del comercio, un hombe de 35 años con domicilio en Resistencia, dijo no contar con la habilitación municipal, por hallarse en trámite.

Según el informe policial, en la cámara de frío había una gran cantidad de productos cárnicos bovinos, menudencias, embutidos, cajas de pollos en mal estado, no apto para consumo humano, según los profesionales presentes en el lugar. Por lo tanto, se procedió al decomiso de la mercadería.

El Juzgado dispuso que el dueño del local sea notificado del acta contravencional por Infracción al Art. 44° de la Ley 850-j, y que siga el libertad.

Por último, la mercadería decomisada fue trasladada al basurero Municipal de Fontana por razones de cercanía, donde fue incinerada.

