La Argentina sumó apoyo internacional para no entregar las acciones de YPF

Se trata de Estados Unidos, Israel, Italia, Ecuador, Uruguay, Chile, Rumania y Ucrania, así como el respaldo de organismos internacionales.

La Procuración del Tesoro de la Nación anunció que la Argentina recibió «12 apoyos internacionales históricos», en el marco del juicio por YPF. El organismo resaltó el respaldo que recibió el país y lo calificó como «contundente por parte de diferentes países y organizaciones».

Con el nombre «Argentina sumó 12 apoyos internacionales históricos en el caso YPF», el Tesoro Nacional presentó el comunicado oficial en sus redes sociales y destacó el «el rol de Estados Unidos, que por tercera vez acompaña la defensa argentina en este litigio».

El informe indica que en el marco de la apelación a la entrega del 51% de las acciones de la petrolera, cuya ejecución se logró suspender, diversos estados e instituciones respaldaron al país. En ese contexto, en referencia a la posición estadounidense, el organismo nacional resaltó que el apoyo «constituye un logro trascendental y evidencia el vínculo estratégico alcanzado gracias a las buenas relaciones que lleva adelante el gobierno del Presidente Javier Milei».

Asimismo, se valoró la presentación de Israel como amicus curiae «en una causa de esta naturaleza, gesto que refleja la solidez de los lazos bilaterales y el reconocimiento de la seriedad de los argumentos de la defensa argentina».

Además de Estados Unidos e Israel, desde el organismo detallaron que se suman «amicus de Italia, Ecuador, Uruguay, Chile, Rumania y Ucrania, así como de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y el Bank Policy Institute junto con la American Bankers Association»; en tanto que Francia envió una carta diplomática en apoyo de la posición argentina.

Finalmente, el Tesoro sostuvo que el respaldo fortalece «de manera contundente» la posición adoptada por la Argentina en una etapa «clave del proceso judicial», además de evidenciar «el resultado tanto de la política exterior impulsada por el Gobierno como de la solidez técnica de la defensa nacional».

