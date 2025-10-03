Javier Milei se reunirá con Macri este viernes

3 octubre, 2025 ACTUALIDAD, ARGENTINA, NACIONALES

Luego del pedido de mayor gobernabilidad hecho por Estados Unidos.

El presidente Javier Milei se reunirá este viernes, en la Quinta Presidencial de Olivos, con su predecesor Mauricio Macri, en busca de mayor gobernabilidad, que fue el pedido realizado por Estados Unidos .

 

En su primer encuentro, que tuvo lugar tras un año sin verse, dialogaron sobre la actualidad del país. Se dice que el Gobierno nacional pensaría en cambios en el Gabinete.

 

Hay dos ministros que tienen la salida asegurada: Patricia Bullrich, de Seguridad, que es candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires; y Luis Petri, de Defensa, que es candidato a diputado nacional por Mendoza.

