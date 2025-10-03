Intentó escapar con 64 kilos de hojas de coca ocultos en su vehículo

El vehículo, al advertir la presencia de los gendarmes en la Base de Patrulla «Río Muerto», embistió el control para evitar la requisa.

Este jueves por la tarde, efectivos de la Base de Patrulla «Río Muerto», dependiente del Escuadrón 1 «Roque Sáenz Peña», mientras efectuaban controles sobre la Ruta Nacional N° 16, advirtieron la aproximación de un vehículo particular que, haciendo caso omiso a las señales de detención por parte de los uniformados, embistió el control de la Fuerza para evitar la requisa.

Inmediatamente, al estar frente a una posible comisión de un hecho delictivo, personal del Escuadrón 1 desplegó un seguimiento controlado, logrando interceptar al rodado en el acceso a la localidad chaqueña de Napenay.

Luego de asegurar la zona y ante la presencia de testigos, los gendarmes procedieron al registro del vehículo, constatando en su interior gran cantidad de paquetes rectangulares y bolsas verdes transparentes, con 64 kilos de hojas de coca en su estado natural.

El Juzgado Federal de Sáenz Peña, magistrado interviniente, dispuso el secuestro de la totalidad de los vegetales, por incurrir en infracción a la Ley 22.415 «Código Aduanero».

