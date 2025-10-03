El Gobierno volvió a defender a Espert y acusó a la oposición: «Proyectan lo que son»

Desde el Ejecutivo respaldaron al legislador y candidato a diputado de La Libertad Avanza, acusado de tener vínculos con un presunto narcotraficante.

El Gobierno volvió a respaldar a José Luis Espert, en medio de las acusaciones que enfrenta por su supuesta vinculación con el acusado de narcotráfico, Federico «Fred» Machado. «Proyectan en otros todo lo que ellos son», aseguraron desde el Ejecutivo en respaldo al legislador y candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.

El que hizo público su respaldo fue el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, uno de los principales candidatos a ocupar el lugar de Manuel Adorni, en la Vocería Presidencial, una vez que Adorni ocupe el cargo de legislador en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, Lanari utilizó su cuenta oficial de X para defender a Espert y cargar directamente contra la oposición.

«Son socios de las peores narco-dictaduras del mundo. Son aliados de terroristas y criminales. Su líder política está presa con tobillera. Jamás explicaron nada. Aún así proyectan en otros todo lo que ellos son», aseguró el Subsecretario de Prensa.

Más temprano, el presidente, Javier Milei también había manifestado su respaldo y calificó como una «opereta» las acusaciones contra el candidato de LLA, en el marco de la campaña, de cara a las elecciones legislativas nacionales.

