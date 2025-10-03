El Gobierno anunció una inversión de $30 mil millones para el Garrahan

«Es gracias a una gestión eficiente de los recursos: el dinero va a donde tiene que ir y no se despilfarra en gastos políticos», aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Luego del revés que sufrió el Gobierno nacional este jueves, con el rechazo a los vetos del presidente, Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, el Ejecutivo anunció una inversión de $ 30 millones para el hospital Garrahan. «Un plan histórico de obras y modernización con una inversión sin precedentes», señalaron.

Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni quien hizo el anuncio durante una conferencia de prensa brindada este viernes. «El plan consiste en la adquisición de un Acelerador Lineal Pediátrico, la ampliación del Área de Trasplante de Médula Ósea, la reapertura de cuatro quirófanos que hasta entonces se encontraban cerrados, la adquisición de una ambulancia equipada con sistema ECMO, la renovación de 400 camas, camillas y sillas de ruedas, la compra de nuevas máquinas de perfusión renal y hepática, y la adquisición de nuevos equipos de esterilización, diagnóstico por imágenes, farmacia y laboratorio», detalló.

En esa misma línea, agregó que eso se suma «al complemento mensual anunciado en la conferencia anterior para el personal médico y administrativo del hospital, el cual será permanente» y aseveró: «Todo esto, la administración del Garrahan lo logra con fondos propios, sin transferencias adicionales. Y es gracias a una gestión eficiente de los recursos: el dinero va a donde tiene que ir y no se despilfarra en gastos políticos».

Por su parte, a través de su cuenta oficial de X, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones señaló: «La transformación en el Garrahan refleja el camino que venimos impulsando desde el principio en todos los hospitales nacionales: eficiencia, transparencia y calidad de la gestión».

Asimismo, el funcionario explicó que «en la medida en que podamos consolidar y profundizar este proceso, se irán viendo más resultados y mejoras, en el Garrahan y en el resto de los hospitales», y cerró: «Ahora cada peso va donde corresponde: a mejores prestaciones para los chicos y a jerarquizar al equipo de salud. El Garrahan está escribiendo una nueva página en la historia de la medicina pediátrica argentina. Crece en infraestructura, en tecnología y en calidad de atención, con una buena administración de los recursos y sin desvíos».

Comentarios