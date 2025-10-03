Con sorpresas, Scaloni dio la lista de convocados para los amistosos de octubre

El entrenador anunció una lista de 28 jugadores con las sorpresas de Cambeses, Rivero y Moreno, el regreso de Enzo Fernández y la reaparición de Senesi. Argentina jugará el 10 y 13 de octubre ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

Lionel Scaloni presentó este viernes una lista de 28 futbolistas para los amistosos que la Selección argentina disputará en Estados Unidos frente a Venezuela (10 de octubre, Miami) y Puerto Rico (13 de octubre, Chicago).

La nómina, encabezada por Lionel Messi, incluye varias sorpresas y algunos regresos importantes.

Entre las novedades aparecen las convocatorias de Facundo Cambeses (Racing), Lautaro Rivero (River) y Aníbal Moreno (Palmeiras). Además, el DT volvió a citar a Marcos Senesi, que no jugaba con la Albiceleste desde antes del Mundial de Qatar y reaparece por las bajas en defensa.

En el mediocampo, el gran regreso es el de Enzo Fernández, ausente en la última ventana de Eliminatorias por suspensión. También se ratificó la presencia de José Manuel López, delantero de Palmeiras que había debutado en la lista anterior y se ganó la continuidad con sus actuaciones en la Copa Libertadores.

Por lesiones quedaron afuera Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y Paulo Dybala (Roma), que atraviesa la última etapa de recuperación.

En total, Scaloni incluyó a cinco jugadores del fútbol argentino: Cambeses, Rivero, más tres campeones del mundo —Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Leandro Paredes.

La lista completa de convocados

Arqueros (4): Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

Defensores (9): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas (10): Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono.

Delanteros (5): Nicolás González, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Fuente:diariochaco

