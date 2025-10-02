Todo listo para el desfile en pasarela «La Termal viste a la moda»

Este domingo 5 de octubre a partir de las 17 horas, en la Estación del Ferrocarril, tendrá lugar el desfile en pasarela «La Termal viste a la moda».

Así lo comentó el secretario de Relaciones Institucionales, Eduardo Molina junto a la primera Princesa de la Fiesta Nacional del Algodón, Jazmin Barale Sosa, comentaron que el evento surge como un proyecto conjunto en la escuela de modelos Barale, la Cámara de Comercio, el Rotary y el municipio.

En esa línea comentaron que la pasarela estará ubicada frente al ingreso de la estación y desfilarán modelos locales que participaron de un casting y lucirán diseños de los diseñadores locales como: Luciano Lapasini, Johana Marahin, Agustina Brollo, entre otros.

Además, habrá expositores que tienen que ver con la moda e indumentaria, con la presencia de Chacú y Turismo municipal. También, se contará con propuestas artísticas y la actuación de una banda de Jazz saenzpeñense.

Por otro lado, se presentarán las comparsas locales con 10 bailarinas, cada una de ellas representará a una comparsa, con el acompañamiento de una escuela de samba.

Comentarios