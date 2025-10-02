Puerto Tirol: tres mujeres detenidas por usurpar una vivienda en el barrio Takay

Las mujeres irrumpieron en la vivienda junto a su familia con un acta de ocupación del IPDUV, pero la Policía las desalojó y se las llevó detenidas.

Un conflicto por la ocupación de una vivienda terminó este miércoles por la noche con tres mujeres detenidas en el barrio Takay de Puerto Tirol. El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 en la manzana 17, parcela 09, cuando la Policía intervino tras denuncias por «supuesto delito de usurpación».

Según consta en el parte policial, J.A.V de 67 años y B.E.L de 25 radicaron denuncias contra I.A.V de 43 años, L.L.V de 45 y S.A.A 46. J.A.V sostuvo que un año atrás vendió su vivienda a B.E.L en un acuerdo por $ 4.000.000 en cuotas, de las cuales solo se pagaron $ 400.000. Tras incumplirse el contrato, la familia V irrumpió en el inmueble exhibiendo un acta de ocupación del IPDUV a nombre de L.L.V.

Por su parte, B.E.L denunció que, mientras se encontraba estudiando durante la siesta, las acusadas ingresaron por la fuerza y sacaron todas sus pertenencias de la casa que había comprado.

Personal policial constató la situación y halló en el interior de la vivienda a las tres mujeres denunciadas, junto a un grupo de familiares y conocidos compuesto por seis mujeres, tres menores y dos hombres.

El fiscal Víctor Recio, de la Fiscalía N°13, dispuso el desalojo y la restitución del inmueble a B.E.L. Para garantizar el procedimiento se desplegó un fuerte operativo con participación de Infantería, FOEF, COE, Línea 102 y efectivos convencionales, bajo la supervisión de jefes policiales de la zona Metropolitana.

Finalmente, las tres mujeres fueron notificadas de su aprehensión, trasladadas bajo custodia femenina y sometidas a control médico en el hospital local antes de ser conducidas a la Comisaría.

El inmueble fue restituido a B.E.L y no se registraron personas lesionadas ni incidentes mayores. Por orden judicial se dispuso una consigna policial fija en el lugar hasta nueva directiva, mientras la causa continúa en trámite judicial.

