Nación transferirá $ 40 mil millones para cubrir el déficit previsional en Chaco

Lo confirmó el gobernador Leandro Zdero, tras un acuerdo con los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Interior, Lisandro Catalán.

El gobernador Leandro Zdero anunció que el Gobierno nacional se comprometió a transferir 40 mil millones de pesos para cubrir el déficit previsional a la provincia. Fue tras firmar un convenio junto a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Interior, Lisandro Catalán.

«Junto a Luis Caputo y Lisandro Catalán firmamos el convenio entre Nación y Provincia, para que a partir del mes de noviembre se transfieran 12 cuotas mensuales que representan, adelanto a cuenta de los resultados de las auditorías llevadas adelante junto al ANSES», expresó el mandatario.

Desde la Provincia indicaron que este acompañamiento económico permitirá dar previsibilidad al sistema previsional provincial y avanzar en la consolidación de los compromisos asumidos entre Nación y la provincia.

La firma del convenio se da en un momento en el que se generaron incumplimientos de parte de proveedores de medicamentos. Desde el INSSSEP, indicaron a este medio que la provisión en el interior está normalizada y en el Gran Resistencia próxima a garantizarse.

Los proveedores argumentaron problemas de abastecimiento, y se comprometieron a normalizar las entregas para fin de Setiembre, pero al no cumplir esa palabra ahora el ente provincial está definiendo otro esquema de provisión.

Comentarios