El Gobierno propone ley para recuperar gastos de atención a extranjeros en hospitales

El Ejecutivo provincial presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que propone un régimen de recupero de gastos de salud para personas extranjeras no residentes en Chaco que requieran atención en hospitales públicos. La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley N° 2164/2025, fue ingresada este jueves 2 de octubre y ya fue pasada a despacho para su tratamiento en comisiones.

El objetivo de la norma es asegurar que los recursos del sistema de salud se utilicen de manera equitativa y eficiente, priorizando a los ciudadanos chaqueños, sin afectar los derechos fundamentales de acceso a la atención médica. La propuesta aclara que el proyecto no limita la atención en casos de urgencia o emergencia, cumpliendo con los estándares de derechos humanos reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la Constitución provincial.

El documento presentado por el Gobernador Leandro Zdero remarca que la medida busca establecer mecanismos de recupero de costos para pacientes extranjeros que no residen legal ni permanentemente en el país, respetando los principios de urgencia, no discriminación y razonabilidad. Además, solicita la posibilidad de celebrar convenios de reciprocidad con los países vecinos para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

La propuesta surge, según el Ejecutivo, ante la frecuente atención de pacientes extranjeros en tratamientos de alta complejidad y procedimientos prolongados, lo que genera un impacto económico significativo en la provincia. La iniciativa se fundamenta en la necesidad de garantizar el uso equitativo de los recursos públicos y asegurar la eficiencia del sistema de salud chaqueño.

Asimismo, el proyecto establece que la Provincia podrá implementar un trato diferenciado en el financiamiento sanitario para los extranjeros no residentes, sin condicionar el acceso a la atención médica ni negar la asistencia en casos urgentes, en línea con normas vigentes como la Ley Nacional de Migración N° 25.871 y los principios constitucionales.

Según lo señalado en el documento, la atención sanitaria en sus distintos niveles de complejidad posee un costo elevado, siendo solventado por el Estado provincial y por obras sociales que poseen los ciudadanos y empleadores obligados por las leyes laborales correspondientes.

Comentarios