El FMI pidió al Gobierno acumular reservas y conseguir «amplio apoyo político»

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a marcarle al Gobierno argentino la importancia de que el Banco Central acumule reservas, así como también que la administración de Javier Milei logre «un amplio apoyo político» para implementar su programa de reformas.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, señaló en conferencia de prensa que «fortalecer la confianza y consolidar los avances en la reducción de la inflación requerirá compromiso con el anclaje fiscal, respaldado por una política monetaria coherente y un esquema cambiario que permita reconstruir reservas».

El mensaje llegó tras el respaldo público de Donald Trump y de Estados Unidos al Gobierno argentino. De hecho, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que se trabaja junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en una línea de swap por US$20.000 millones para reforzar las arcas del BCRA.

Kozack también celebró el acompañamiento del Banco Mundial y el BID, y remarcó que el Fondo mantiene una coordinación estrecha con esos organismos para apoyar a la Argentina.

Por su parte, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, se reunió días atrás con Milei y destacó que el país «está yendo en la dirección correcta», aunque volvió a insistir en la necesidad de mantener la disciplina fiscal y las reformas estructurales.

