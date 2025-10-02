El Concejo Municipal se iluminó de rosa en el inicio del Mes de la Prevención del Cáncer de mama

El Concejo Municipal se vistió de rosa para dar inicio al mes de concientización y prevención del cáncer de mama. Este miércoles por la tarde se realizó el tradicional encendido de luces rosas en el frente del edificio legislativo, actividad que contó con la presencia de la Presidente del Concejo, Nora Gauna, acompañada por los Concejales María Elena Rodríguez –quien además es la Coordinadora del Consejo Consultivo de la Mujer–, Soledad Pérez y Denis Kisiel. También acompañó la jornada el Intendente Bruno Cipolini.

La iniciativa tiene como objetivo visibilizar la importancia de la prevención y la detección temprana, claves para reducir los índices de mortalidad de esta enfermedad que afecta a miles de mujeres cada año. Durante el acto, las autoridades destacaron el valor de generar conciencia en la comunidad y de impulsar acciones conjuntas entre instituciones, vecinos y comerciantes.

En ese marco, también se llevó adelante una recorrida por comercios del centro de la ciudad, invitando a los propietarios a sumarse con carteles y con la propuesta de iluminar y decorar sus vidrieras de color rosa durante todo el mes.

Con este gesto simbólico, el Concejo Municipal renueva su compromiso de acompañar campañas de prevención y concientización, recordando a la comunidad que la detección temprana salva vidas y que el control médico periódico es fundamental.

