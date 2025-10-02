Copa Argentina: con gol de Salas, River venció a Racing y pasó a semifinales

2 octubre, 2025 ACTUALIDAD, DEPORTES

Fue 1 a 0, en el Gigante de Arroyito. Ahora, el Millonario enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza.

River derrotó este jueves 1 a 0 a Racing, en Rosario, y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina.

 

El único gol del partido lo anotó Maximiliano Salas, a los 5 minutos de juego, y no lo gritó por su pasado en la Academia.

 

Ahora, el Millonario será rival de Independiente Rivadavia de Mendoza. En tanto, la otra semifinal será entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

 

Racing, que quedó eliminado del certamen, terminó el partido con diez jugadores por la expulsión de Adrián «Maravilla» Martínez, a los 45 minutos del segundo tiempo.

 

En el primer tiempo fue un partidazo, de ida y vuelta, con múltiples situaciones de gol para ambos equipos.

 

Sin embargo, en el complemento, River logró bajarle el ritmo, y además, el juego estuvo unos 10 minutos detenido por presencia de humo de bengalas que provocó baja visibilidad. Por eso, el árbitro Mastrángelo añadió 16 minutos.

Comentarios

Te Puede Interesar

Tras la salida de Gago, crece la tensión en Boca y Riquelme reaparece en Ezeiza

[...]

El mensaje del Papa Francisco en este Viernes Santo

[...]

Policía salvó a un niño de 4 años con la maniobra de Heimlich

[...]