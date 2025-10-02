Con marcado ascenso de temperatura, así seguirá el tiempo en el Chaco

El pronóstico para los próximos días.

Tras varios días de mal tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las condiciones mejorarán desde este viernes, en Resistencia y alrededores, con un notorio ascenso de los valores térmicos, llegando al domingo con una máxima de 35 grados.

En detalle, para este viernes se esperan neblinas y bancos de niebla matinales, y cielo parcialmente nublado, con vientos leves del noreste rotando al norte. La temperatura oscilará entre 17 grados de minima y 28 de máxima.

Asimismo, para el sábado se prevé cielo algo nublado y vientos leves a moderados del noreste rotando al norte, con un piso térmico de 20 grados y un techo de 33.

En tanto, para el domingo se anuncia cielo parcialmente nublado, con 23 grados de temperatura mínima y 35 de máxima.

Por último, para el lunes, el SMN pronostica tiempo inestable, con cielo mayormente nublado y probables tormentas aisladas, y descenso de temperatura, con una mínima de 14 grados y una máxima de 17.

