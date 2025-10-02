Cayó «Chivi» tras un allanamiento: tenía múltiples pedidos de captura

En el marco de una causa por supuesto robo, personal de la División Investigaciones de Sáenz Peña, dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas del Interior, llevó adelante una serie de allanamientos que concluyeron con la detención de un sujeto identificado como S.R.F., alias «Chivi», de 46 años, sobre quien pesaba tres pedidos activos en distintas causas judiciales.

El operativo se inició tras la denuncia de un hombre quien reportó la sustracción de dos ruedas rodado 275/80 y una batería de 180 amperes desde el galpón donde se hallaba estacionado su camión Mercedes Benz. El hecho tuvo lugar el pasado 23 de septiembre, siendo investigado por la Comisaría Segunda de Sáenz Peña.

Tras tareas de inteligencia y al análisis de cámaras de seguridad de la zona se logró identificar a los presuntos autores, a quienes se los vio escapar en una camioneta Ford F-100 color roja hacia el barrio Arce. Posteriormente, se determinó que el vehículo era propiedad de Fernández.

Allanamientos y detención

Con autorización judicial se realizaron dos allanamientos en domicilios vinculados al supuesto autor del hecho. Ambos procedimientos arrojaron resultados negativos respecto a los bienes sustraídos. Sin embargo, se logró el secuestro de una camioneta Ford F-100 que había sido recientemente pintada de color negro, presuntamente para evitar su identificación. El rodado quedó a disposición de la justicia.

Asimismo, se procedió la detención de S. R.F. quien fue alojado en la Comisaría Segunda y se determinó según registros del sistema SIGEBI, el hombre tenía pedido de captura en tres causas judiciales activas por supuesto robo.

Durante los allanamientos, también fue conducido a la dependencia policial J.R., de 25 años, por entorpecer el procedimiento, quedando a disposición del Juzgado de Faltas local por infracción a la Ley 850-J.

El operativo fue fiscalizado por el jefe del Departamento de Investigaciones Complejas Interior, Comisario Principal Ramón Darío Romero, y supervisado por el Jefe de Unidad, Comisario Diego Alberto Moreyra.

Comentarios