Campaña solidaria: piden ayuda para Enzo, árbitro que debe afrontar una costosa cirugía

Un árbitro chaqueño, muy querido en el ámbito deportivo, atraviesa un difícil momento de salud y necesita someterse a una cirugía de alto costo. La intervención lo mantendrá varios meses fuera de las canchas, impidiéndole desempeñar sus actividades habituales.

El proceso no solo implica el gasto de la operación, sino también los tratamientos posteriores y el período de recuperación, lo que genera una importante carga económica.

Por esta razón, familiares, amigos y colegas iniciaron una campaña solidaria para acompañar a Enzo en este momento. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias: zamp.enzo.re.

Desde el entorno del árbitro agradecieron profundamente a quienes puedan brindar una mano y también a quienes difundan el mensaje para que llegue a más personas.

