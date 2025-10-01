Se actualizó el salario mínimo, vital y móvil ¿Cuál es el monto?

El siguiente incremento está previsto para los próximos meses, dentro del cronograma acordado en la última resolución del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Arrancó el mes de octubre y el Salario Mínimo Vital y Móvil se actualizó nuevamente, dentro del marco de una economía que está marcada por la inflación.

El indicador que fija el piso legal de remuneraciones en nuestro país impacta en los trabajadores registrados que perciben sueldos mínimos y también en las distintas prestaciones sociales y en los programas de asistencia.

Esta modificación en los valores mensuales influye de manera directa sobre la actividad cotidiana de miles de argentinos. Además, tiene un impacto directo en las jubilaciones mínimas, la prestación por desempleo y los planes sociales que dirige la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Desde este 1 de octubre, el SMVM quedó fijo con un nuevo monto que determina el ingreso mínimo legal para una jornada laboral completa y para el pago por hora.

El cálculo oficial establece una base mensual para las personas que cumplen con la carga horaria estándar, mientras que el valor por hora permite establecer remuneraciones proporcionales para trabajos parciales.

De esta manera, el piso de salario será de $322.200 mensuales para quienes trabajen jornada completa. Por su parte, el valor por hora será de $1.610.

Ningún trabajador registrado puede percibir un salario inferior al mínimo fijado. Además, el nuevo valor sirve como referencia en convenios colectivos y acuerdos sectoriales que toman al SMVM como piso para las negociaciones.

El aumento de octubre forma parte de un esquema de ajustes periódicos definidos por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Estas reuniones, donde participan representantes del Estado, sindicatos y empresarios, determinan la actualización del monto para acompañar el ritmo de la inflación y el costo de vida.

El próximo incremento está previsto para los próximos meses, dentro del cronograma acordado en la última resolución. Como ocurre habitualmente, el objetivo es sostener un ingreso mínimo que no pierda tanto frente al avance de los precios, aunque la efectividad de estas medidas suele estar en debate.