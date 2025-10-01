Resistencia: Un joven hirió a un hombre con una tumbera y terminó detenido

El hecho ocurrió en Ushuaia y Belgrano. El agresor, de 22 años, fue aprehenido en Urquiza al 200.

Un joven de 22 años fue detenido este miércoles, alrededor de las 14, en Urquiza al 200, acusado de herir a otro hombre con una tumbera.

El hecho ocurrió en horas de la mañana en la zona de avenida Ushuaia y Belgrano, en la zona sur de Resistencia, según informaron desde la Comisaría Decimocuarta.

De acuerdo al informe policial, un hombre de 28 años denunció que fue atacado repentinamente con una «tumbera», recibiendo varios proyectiles en la rodilla izquierda.

La víctima fue trasladada al hospital local, donde fue estabilizada y diagnosticada con una «herida de arma de fuego tipo perdigonada en rodilla izquierda».

Horas más tarde, alrededor de las 14, tras recabar testimonios de testigos, los efectivos lograron localizar al presunto autor del disparo en un domicilio ubicado sobre avenida Urquiza al 200.

En el lugar, también se secuestró el arma casera y un cartucho.

Finalmente, la fiscalía de turno ordenó el traslado del joven a la unidad policial, donde fue notificado de su aprehensión en el marco de la causa por «supuestas lesiones con arma de fuego».

