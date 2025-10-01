Detuvieron a un hombre con cinco kilos de marihuana cerca de una escuela en La Leonesa

El procedimiento se originó a partir de un llamado de docentes del establecimiento, quienes advirtieron que un hombre trasladaba un bulto sospechoso.

Un hombre de 33 años fue arrestado este miércoles en inmediaciones de la Escuela N° 35 de Paraje Lapacho. Llevaba una bolsa con más de cinco kilos de marihuana.

La División Operaciones Drogas de La Leonesa detuvo este 1 de octubre a J.A.R., de 33 años, tras un operativo realizado en la Ruta Nacional N° 11, cerca de la Escuela E.E.P. N° 35 Calixto Oyuela, en el Paraje Lapacho.

El procedimiento se originó a partir de un llamado de docentes del establecimiento, quienes advirtieron que un hombre trasladaba un bulto sospechoso. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría local demoraron a J.A.R. y constataron que llevaba una bolsa arpillera con la inscripción «Utmost», en cuyo interior había 5,453 kilos de marihuana.

Además de la droga, se secuestró un teléfono celular. El detenido, oriundo del barrio San Ceferino de General San Martín, fue puesto a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, a cargo del juez Ricardo Alcides Mianovich.

