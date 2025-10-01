Anuncian tormentas aisladas para este jueves, con ascenso de temperatura

El pronóstico anticipa calor para el fin de semana, con máximas superiores a los 35°C en el Chaco.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tormentas aisladas para este jueves, en Resistencia y alrededores, con una máxima de 24 grados, mejorando para el viernes, con un paulatino ascenso de temperatura para los días siguientes, llegando al domingo con un techo térmico de 39 grados.

Así, para este jueves se prevé chaparrones y tormentas aisladas, con vientos leves del sudeste. La temperatura oscilará entre 16 grados de mínima y 24 de máxima.

En tanto, para el viernes se espera nubosidad en disminución, lloviznas hacia la noche, y vientos leves del este rotando al norte, con un piso de 17 grados y un techo de 29.

Asimismo, para el sábado se anticipa cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con 25 grados de temperatura mínima y 34 de máxima.

Por último, para el domingo, el SMN pronostica tiempo inestable, con cielo mayormente nublado y tormentas aisladas por la tarde-noche, y ambiente caluroso, con una temperatura mínima de 25 grados y una máxima de 39.

Fuente:datachaco

