Tres Isletas: carnearon un animal robado y escondieron la carne en un lavarropas

La Policía allanó un inmueble, donde encontró además un arma, una sierra. Además, el cuero estaba enterrado con cal.

Una pareja fue aprehendida en Tres Isletas luego de un operativo rural que terminó con el secuestro de carne de un ternero robado, un arma de fuego y varios elementos utilizados para el faenado.

La investigación comenzó tras la denuncia de un productor del Paraje El Boquerón, quien informó que desconocidos habrían sustraído un ternero de 130 kilos.

Siguiendo huellas y rastros, los agentes rurales detectaron que el animal había ingresado a un campo vecino.

Con orden judicial, realizaron un allanamiento en el inmueble y encontraron carne del animal escondida dentro de un lavarropas; el cuero enterrado con cal viva para destruirlo rápidamente; en arma de fuego; una sierra de mano; cuchillos, y otros elementos ocultos en el cielo raso.

La fiscalía dispuso el secuestro de todo el material y la aprehensión de la pareja involucrada, ambos mayores de edad, por la causa de Supuesto Abigeato.

Fuente:datachaco

