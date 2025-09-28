Se viene un nuevo clásico de Avellaneda: cómo está el historial entre Racing e Independiente

Este domingo, desde las 15:15, el Rojo visita a la Academia con el debut de Gustavo Quinteros como DT.

Este domingo, desde las 15:15 horas se paraliza Avellaneda. Racing Club e Independiente se medirán en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda, en una nueva edición de su histórico clásico.

Este choque se presenta con un fuerte contraste en el estado de ánimo de ambos clubes. Mientras la Academia atraviesa un pico de euforia (recién clasificada a semifinales de Copa Libertadores), el Rojo llega en medio de una crisis deportiva y con Gustavo Quinteros como entrenador debutante. Esta diferencia de realidades promete un partido de alta tensión y lleno de historias por escribir.

Cómo está el historial entre Racing e Independiente: ¿quién ganó más?

El Rojo y la Academia se enfrentaron 237 veces entre Copas Nacionales, Copas Internacionales, Primera División y Amateurismo. Acá los datos:

Independiente ganó 89 partidos.

Racing ganó 71 encuentros.

Igualaron en 77 ocasiones.

El enfrentamiento más reciente entre ambos se llevó a cabo en la casa de Independiente, el Estadio Libertadores de América, durante el Torneo Apertura. Aquel clásico terminó en un empate 1-1, con los goles anotados por Gastón Martirena para Racing y Álvaro Angulo para el equipo local.

Formaciones del duelo

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

