River recibe a Deportivo Riestra por la 10ª fecha del Torneo Clausura

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo viene de quedar afuera de la Copa Libertadores y suma tres partidos seguidos con derrota.

River recibe este domingo a Deportivo Riestra e intentará dejar atrás una mala racha de tres partidos sin conocer la victoria, con la rápida eliminación de la Copa Libertadores, el jueves pasado.

Con ese panorama, desde las 18 recibirá a Riestra en el Estadio Mâs Monumental. Pablo Echavarría será el encargo de impartir justicia en el juego, y la transmisión por ESPN Premium.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo cayó el miércoles por 3 a 1 contra Palmeiras, en Brasil y se despidió del certamen internacional. Viene de perder también contra Atlético de Tucumán, por la liga local, y la ida con Palmeiras, por lo que ahora buscará cambia la imagen y encaminar su pase a los octavos del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.

El encuentro, además, pondrá en juego la punta del grupo B, que lo tiene a Riestra como único puntero, con 19 unidades, solo un punto arriba de River y Vélez, que tienen 18.

