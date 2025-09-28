Presidencia de la Plaza: detuvieron a un hombre con pedido de captura desde Buenos Aires

Alrededor de las 7:15 de este domingo, personal de la Comisaría de Presidencia de la Plaza interceptó a un hombre de 29 años durante un control rutinario.

Al consultar sus datos en el Sistema Miminseg, constataron que registraba un pedido de comparendo vigente desde mayo de 2025, por “Delito contra la libertad, amenazas y coacciones agravadas”, solicitado por el Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro, Buenos Aires.

El ciudadano fue trasladado hasta la unidad policial para las diligencias correspondientes.

Tras consultar con el fiscal en turno, se dispuso notificación del comparendo e intimarlo a regularizar su situación legal, permaneciendo activo el reporte.

Fuente:primeralinea

