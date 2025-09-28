Encontraron muerta a una mujer que estaba desaparecida en Salta

Se trata de Mirta Adela Herrera, de 55 años, quien había sido vista por última vez el jueves. La Fiscalía ordenó la autopsia para determinar las causas de su fallecimiento.

Una mujer que era intensamente buscada desde el jueves fue encontrada muerta este sábado en un descampado de la localidad de Joaquín V. González, en la provincia de Salta.

La víctima fue identificada como Mirta Adela Herrera, de 55 años, cuya desaparición había sido denunciada por su hija . La mujer había informado a la Policía que su madre se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y que requería medicación.

Tras la denuncia, efectivos de la Policía de Salta iniciaron un operativo de búsqueda con la colaboración de familiares y vecinos. Según detallaron allegados, Herrera medía 1,60 metros, llevaba el cabello teñido de colorado y siempre utilizaba un collar con la imagen de la Virgen de Huachacana.

El hallazgo se produjo en una zona de monte cercana a su vivienda, en el barrio El Alto. De acuerdo con lo informado por El Tribuno de Salta, fueron los propios vecinos quienes reconocieron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

La fiscal María Celeste García Pisacic, a cargo de la Fiscalía Penal 1 de Joaquín V. González, dispuso la intervención del personal de Criminalística y de la División Bomberos en el lugar. Además, ordenó la realización de una autopsia para establecer el momento y la causa del deceso.

Por el momento, la investigación fue caratulada como «averiguación de muerte», aunque las pericias resultarán determinantes para confirmar si se trató de un homicidio.

Fuente:datachaco

