El clásico entre Racing e Independiente terminó en 0

La Academia empezó mejor, pero el Rojo lo emparejó y casi lo gana en el final.

Racing e Independiente igualaron sin goles este domingo, en el Clindro, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En un partido muy disputado, pero de nivel discreto, la Academia, que llegaba de clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores, empezó mejor, pero su envión se fue desvaneciendo con el correr de los minutos.

Por su parte, el Rojo, con el debut de Gustavo Quinteros, como DT, lo emparejó y casi lo gana sobre el final, pero Galdames se predió una situación muy clara.

Con este resultado, Racing quedó 12° en la Zona A, con 11 puntos, mientras que Independiente está último en la Zona B, con 5 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Gustavo Costas recibirá a Independiente Rivadavia, en tanto que el Rojo irá a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz.

