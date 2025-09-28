Domingo con sol pleno y máxima de 27 grados en Resistencia

Luego de las intensas lluvias del sábado, este domingo el sol estará presente durante toda la jornada en Resistencia y alrededores, con una temperatura primaveral que marcará una mínima de 7 grados y una máxima de 27.

El cielo estará despejado durante toda la jornada, salvo a la noche, cuando comenzaría a nublarse, dando paso a sí a un lunes ligeramente nublado durante la mañana y nublado por la tarde y la noche.

De hecho, según el Servicio Meteorológico Nacional, ya por la noche del lunes y la mañana del martes, habría precipitaciones, las cuales se podrían extender hacia la tarde/noche pero disminuyendo sus probabilidades.

Para los primeros días de la semana se podría ver una suba en la temperatura mínima: así, el lunes sería de 16 grados y el martes de 21. En tanto que las máximas se ubicarían entre los 28 y 29 grados.

Fuente:primeralinea

