Detuvieron a dealer en pleno microcentro de Resistencia

28 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Anoche alrededor de las 22, transeúntes informaron que por la calle Santa María de Oro habría un joven aparentemente vendiendo estupefacientes en pequeñas dosis. Inmediatamente los caminantes se dirigieron al lugar.

 

En la intersección con la avenida 25 de Mayo demoraron a un muchacho con las características dadas, le solicitaron que exhiba sus pertenencias y descubrieron que tenía un envoltorio con 10 gramos de marihuana y la suma de $17,400 pesos en su poder.

 

Fue conducido y notificado de su aprehensión por Supuesta Infracción a la Ley de Narcomenudeo 2304 a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.

 

Fuente:primeralinea

