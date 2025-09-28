Deportivo Riestra le ganó 2-1 a River y es puntero de la Zona B

Golpeado por su eliminación de Copa Libertadores, el Millo se enfoca en el certamen doméstico, donde este domingo recibirá al Malevo. Los detalles.

El Monumental fue escenario de un resultado histórico: Deportivo Riestra derrotó 2-1 a River en la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 y consiguió su primer triunfo en Núñez. El Malevo sorprendió con una actuación que seguramente sea recordada en los años y se llevó tres puntos de oro que lo meten de lleno en la pelea por la clasificación internacional.

A los 11 minutos del primer tiempo, Antony Alonso apareció en el área y de cabeza abrió el marcador, silenciando a los hinchas millonarios. El local reaccionó rápido y, a los 25, Giuliano Galoppo igualó el partido con un gran remate desde afuera del área. En el arranque del complemento, una desatención defensiva del local le permitió a Pedro Ramírez volver a poner en ventaja a Riestra. El Malevo supo resistir la presión de River hasta el final y selló un triunfo que quedará en la memoria de sus hinchas.

Con este resultado, el equipo de Gustavo “Tata” Benítez alcanzó las 22 unidades en el Clausura y llegó a 46 puntos en la tabla anual, quedando a solo uno de los puestos de Copa Libertadores. Por su parte, River se mantiene con 18 puntos como escolta y con 49 unidades en la tabla anual, ocupando el segundo lugar de clasificación al máximo torneo continental.

En la próxima jornada, el Millonario visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, mientras que Deportivo Riestra buscará prolongar su gran momento cuando reciba a Vélez como local.

