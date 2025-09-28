Cómo estará el tiempo esta semana en el Chaco

El pronóstico para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo desmejorando a partir de la tarde de este lunes, con tormentas aisladas, y tormentas fuertes para este martes, con descenso de temperatura, llegando al miércoles con una máxima de 23 grados.

 

En detalle, para este lunes se espera cielo despejado a algo nublado por la mañana, y tormentas aisladas por la tarde-noche, con vientos leves leves del este rotando al norte. La temperatura oscilará entre 14 grados de mínima y 28 de máxima.

 

Asimismo, para el martes se anticipa tormentas fuertes por la mañana, lluvias aisladas y chaparrones por la tarde-noche, y vientos moderados del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 20 grados y un techo de 24.

 

En tanto, para el miércoles se prevé cielo mayormente nublado, con descenso de temperatura: mínima de 17 grados y máxima de 23.

 

Por último, para el jueves se pronostica similares condiciones del tiempo, con cielo mayormente nublado, y poco cambio de temperatura, con una mínima de 16 grados y una máxima de 25.

 

Fuente:datachaco

