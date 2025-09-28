Cayó «Chowi», el terror de Colonia Popular y barrios privados cerca de Resistencia

G.A.T., de 30 años fue detenido en Puerto Tirol, tras ser denunciado por robo en una vivienda en Colonia Popular. Según lo informado por la Policía, el mismo ya estaba sindicado también como autor de varios hechos en Laguna Blanca y barrios aldeaños a la capital chaqueña.

Un hombre de 30 años fue detenido este domingo al mediodía en Puerto Tirol, tras ser señalado como presunto autor de un robo ocurrido en una vivienda de Colonia Popular.

La denuncia fue radicada por un hombre, quien aseguró que un sujeto apodado «Chowi» había ingresado a su domicilio rural, en la zona de Puerto Bastiani, y sustraído elementos de valor.

Luego de realizar tareas investigativas y vigilancia en inmediaciones de la vivienda del sospechoso, personal de la comisaría de Colonia Popular logró aprehender a G.A.T. conocido como «Chowi», domiciliado en el barrio Padre Montaña Lageri de Puerto Tirol.

El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de detención emitida por la Fiscalía en turno. Tras su arresto, G.A.T. fue trasladado al hospital local para ser examinado por el médico de guardia. La investigación continúa.

