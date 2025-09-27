Un adolescente terminó herido tras un choque en moto

El accidente de tránsito se dio este viernes por la tarde, cuando la motocicleta impactó contra un automóvil. El menor fue llevado al Hospital Perrando.

Este viernes a las 19, se registró un accidente de tránsito en avenida Sabin al 80, aproximadamente.

Una moto Motomel de 110 cilindradas, conducida por un hombre de 45 años, que iba con su hijo de 13, chocó contra un Volkswagen Virtus, negro, conducido por un ciudadano de 42 años.

El menor resultó herido y fue trasladado al Hospital Perrando por una ambulancia del 107.

En el lugar trabajó también personal de Criminalística para realizar las pericias.

Fuente:datachaco

