Miles de peregrinos de Chaco, Corrientes y Santa Fe, van llegando a Itatí un año más

27 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, NACIONALES

La cita se extiende durante el sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

 

Este fin de semana se desarrolla la 46ª Peregrinación Juvenil del NEA hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, convocando a miles de fieles de toda la región bajo el lema «Como María, peregrinos de la esperanza». La cita se extiende durante el sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

 

 

LOS PRIMEROS EN LLEGAR

Como cada año, los primeros en arribar fueron los grupos de ciclistas provenientes de distintas localidades del Chaco, Corrientes y Santa Fe. Según informaron, llegaron el viernes alrededor de las 15 horas.

 

 

FIELES DE TODA LA REGIÓN

La peregrinación reúne a jóvenes y adultos de numerosas comunidades:

 

Chaco: Quitilipi, Lapachito, Presidencia de La Plaza, Barranqueras, Resistencia, Sáenz Peña, Las Garcitas, La Escondida y La Verde.

 

 

Santa Fe: Florencia, Avellaneda, Vera, Margarita y Reconquista.

 

 

Peregrinación a Itatí Crédito: Portal Noticias Itateñas

Corrientes: Goya, Tres de Abril y Corrientes Capital.

 

Todos confluyen en el santuario para honrar a la Virgen de Itatí, en una de las manifestaciones de fe más importantes del nordeste argentino.

 

 

 

Peregrinación a Itatí Crédito: Portal Noticias Itateñas

La tradicional peregrinación juvenil del NEA cumple ya 46 años y se convirtió en un acontecimiento religioso y cultural de gran magnitud, en el que miles de peregrinos caminan, pedalean o viajan en caravana para rendir homenaje a la Virgen, renovar su fe y expresar esperanza en comunidad.

 

Fuente:diariochaco

Comentarios

Te Puede Interesar

Asesinaron a una referente de la comunidad trans que trabajaba en la Casa Rosada

[...]

CUARENTENA ADMINISTRADA: DESDE EL LUNES SOLO SE PODRÁ CIRCULAR CON EL PERMISO OBLIGATORIO PROVINCIAL O TURNOS

[...]

Tres muertos y más de 200 heridos tras dos nuevos sismos ocurridos en Turquía y Siria

[...]